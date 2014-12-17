Росіянам через падіння рубля з літа дозволять оголошувати себе банкрутами

У зв'язку зі складною ситуацією на фінансовому ринку депутати Держдуми вирішили прискорити набуття чинності закону про банкрутство фізичних осіб, пише в середу газета "Известия".

Згідно з прийнятими у вівторок на пленарному засіданні поправками, росіяни зможуть оголосити себе банкрутами вже з 1 липня 2015 року. Раніше передбачалося, що закон набуде чинності тільки в 2016 році.

"Це зумовлено необхідністю зниження соціальної напруженості у зв'язку зі складною економічною ситуацією, - розповів голова комітету Держдуми з власності Сергій Гаврилов. - Закон створює позитивну, "м'яку" альтернативу виконавчого провадження, надаючи можливість відтермінування, дисконтування суми боргу, зменшує величину відсотків до розміру ставки рефінансування ЦБ".

Згідно з прийнятими Держдумою поправками, на власне банкрутство може подати будь-який громадянин з боргом вище 500 тис. рублів, якщо вважає, що не зможе його обслуговувати. До суду він буде зобов'язаний надати списки своїх кредиторів і боржників із зазначенням сум заборгованості, опис свого майна, в тому числі такого, що перебуває в заставі, довідку про наявність рахунків, вкладів, доходи та сплачені податки за 3 роки.

Крім того, він буде зобов'язаний відзвітувати про всі угоди за останні 3 роки з нерухомістю та іншим майном дорожче 300 тис. рублів.

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Як визнає Гаврилов, необхідність перенесення терміну набуття чинності закону пов'язана зі зростаючим простроченням за споживчими кредитами, в першу чергу, виданих в іноземній валюті: через зростання курсу долара і євро багато добросовісних позичальників опинилися в безвихідній ситуації, коли їхній щомісячний платіж за кредитом перевищив зарплату. При цьому самі банки назустріч позичальникам йдуть неохоче, а пропоновані ними програми рефінансування не сильно полегшують борговий тягар.