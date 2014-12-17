Російський рубль продовжує падіння до долара і євро

Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10:10 мск середи зріс на 3,22 рубля в порівнянні з рівнем закриття попереднього дня і досяг 70,72 рубля, курс євро до рубля збільшився на 3,45 рубля - до 88,6 рубля, повідомляє Прайм.

Вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара, зросла на 3,5 рубля - до 78,94 рубля.

Читайте такожПутіну для порятунку рубля потрібно змінити політику стосовно України - радник ОбамиНа відкритті сьогоднішніх торгів на Московській біржі долар досягав позначки 72,7 рубля, євро - 92,19 рубля, бівалютний кошик - 81,36 рубля. Потім рубль трохи зміцнився, а долар і євро відступили від вчорашніх максимумів.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 16 грудня, курси європейської та американської валют досягали 100 і 80 рублів відповідно.