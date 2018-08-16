Світовий банк надасть Україні 650 мільйонів доларів гарантії для запозичення на зовнішніх ринках близько 800 мільйонів

Для того, щоб нова операція Світового банку стала можливим, необхідні підтвердження завершення всіх дій щодо розпочатих реформ і сприятлива макроекономічна ситуація.

Світовий банк на прохання уряду України надасть нашій країні 650 млн дол. гарантії для запозичення на зовнішніх ринках близько 800 млн дол. у разі набрання чинності низкою економічних законів і досягнення угоди з Міжнародним валютним фондом щодо четвертого перегляду програми.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Світового банку, переданому УНІАН.

Відзначається, що на прохання уряду України Світовий банк здійснює підготовку гарантійної операції на підтримку основних реформ для економічного зростання, фіскальної стійкості і поліпшення управління.

«Після завершення підготовки та затвердження нової операції, Україна отримає гарантію від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на суму 650 млн дол., яка допоможе запозичувати близько 800 млн дол. на зовнішніх ринках», - йдеться в повідомленні.

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Для того, щоб нова операція Світового банку стала можливим, необхідні підтвердження завершення всіх дій щодо розпочатих реформ і сприятлива макроекономічна ситуація.

«У цьому контексті критичним є набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування фінансового сектора в Україні» (N8331д) і Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» (N6027д) , які були прийняті Верховною Радою України у липні 2018 року», - наголошується в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що також критичним для уряду є досягнення угоди з Міжнародним валютним фондом щодо четвертого перегляду програми кредитування, без якої нова гарантійна операція не зможе бути здійснена.

Довідка УНІАН. Поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

Згідно із заявою постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, місія Фонду за зверненням української влади відвідає Київ в період з 6 по 19 вересня.

Світовий банк - міжнародна фінансова організація, створена з метою організації фінансової та технічної допомоги країнам, що розвиваються. У Світовий Банк Україна вступила в 1992 році (одночасно зі вступом у МВФ) і є членом усіх його структур.