Ціни в окупованому Криму тільки за минулу ніч зросли в кілька разів

Вранці в середу, 17 грудня, в супермаркетах окупованого Росією Криму майже немає покупців. Продавці міняють цінники на продукцію українського і російського виробництва, ціни піднялися на 300-400 рублів, пишуть "Новини Криму".

Читайте такожDie Welt: Посеред ночі Росія в паніці піднімає процентні ставкиВ будівельних супермаркетах Сімферополя ціни за добу піднялися в кілька разів (на тлі обвалу рубля в Росії - УНІАН). На деяких товарах цінники зовсім відсутні.

«Ламінат німецького виробника у нас вчора коштував 650-680 рублів, сьогодні ця ж позиція буде коштувати в районі 5 тисяч рублів за ту ж квадратуру», - каже продавець «Нової лінії».

Також, за словами продавців, деякі позиції відсутні і доставляються тільки під замовлення за новою ціною.

Як нагадують "Новини Криму", на півострові в обмінниках скуповують навіть гривню. На тлі девальвації російського рубля в анексованому Криму почався справжній валютний ажіотаж.