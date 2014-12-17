Мінфін закладає в проект бюджету-2015 нульове зростання економіки

Міністерство фінансів України при розробці проекту державного бюджету на 2015 рік закладає нульове зростання економіки, сказала в інтерв'ю американському виданню The Wall Street Journal міністр фінансів Наталія Яресько, повідомляє прес-служба Мінфіну.

«Бюджетний пакет прогнозуватиме нульове номінальне зростання в 2015 році», - цитує міністра прес-служба.

Також Яресько повідомила, що команда Мінфіну поспішає завершити три ключових законодавчих акти, які уможливлять сформувати бюджетний пакет: податкове законодавство, закони про соціальні відрахування і про децентралізацію бюджетних повноважень на користь регіонів.

Читайте такожКабмін закладає в бюджет 2015 року курс до 17 гривень - Яценюк«Сподіваємося завершити переговори із законодавцями про пакет у середу (17 грудня - УНІАН) для того, щоб прийняти новий бюджет до 26 грудня», - зазначила Яресько.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів висловила сподівання на отримання Україною третього траншу від МВФ на початку 2015 року.

Крім того, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернув увагу, що остаточний проект бюджету перебуває у стадії розробки. Макроекономічні показники проекту бюджету також коригуються з урахуванням існуючої економічної ситуації. Проте, за словами прем'єра, Кабмін закладає в проект бюджету курс гривні до долара на рівні до 17 грн за долар, але при цьому чекає остаточних прогнозів Нацбанку як ключового органу, що визначає грошово-кредитну політику в країні.