Російський бізнес визнає, що доведений до стану "близького до істеричного"

У Росії, незважаючи на загальну хаотичність, що відбувається на фінансовому ринку, та проблеми з прогнозами навіть на дні вперед, компанії і банки готуються жити в нових умовах, пише "Комерсант".

Банкіри почали переглядати ставки по кредитах, в тому числі заднім числом. Стан бізнесу його представники характеризують як "близький до істеричного" і вже пропонують державі повністю перебудувати банківську систему для підтримки реального сектора економіки.

Читайте такожРосіянам через падіння рубля з літа дозволять оголошувати себе банкрутами16 грудня в усіх банках проходили екстрені наради і засідання кредитних комітетів, які обговорювали, що робити з позичальниками у зв'язку із зміною ставки ЦБ (в ніч з 15 на 16 грудня Банк Росії спробував погасити валютну паніку різким підняттям ключової ставки - відразу на 6,5 процентного пункту, до 17%).

Більшість опитаних банкірів були похмурі. "Якщо після рішень регулятора не піде послаблення за нормативами і резервами, трапиться фінансовий апокаліпсис: ставки за кредитами доведеться підвищувати, і компанії з таким навантаженням не впораються",- говорить один з них.

Слідом за зростанням ключової ставки ЦБ вартість роздрібних кредитів і депозитів готуються підвищити банки. Ряд з них вже зупинили видачу нових позик.

Питання про те, чи зможе бізнес обслуговувати кредити за більш високими ставками, залишається відкритим, визнають учасники ринку.

Бізнесмени в цілому згодні з цим. Джерело "Ъ" серед трубників каже, що ситуація загрожує двома проблемами: перша - окупність вже зроблених вкладень у модернізацію, під яку бралися валютні кредити, розтягується на невизначені терміни, друга - при подорожчанні кредитів важко фінансувати операційну діяльність, зокрема закупівлю металу.

Представник "Камазу" повідомив "Ъ", що для автозаводу основна найближча проблема буде пов'язана з подорожчанням лізингу, на якому "зав'язана більшість продажів" вантажівок. Джерело "Ъ" серед залізничних операторів також побоюється, що лізингові компанії можуть переглянути умови договорів, а банки - скоротити або закрити видані, але невикористані ліміти. Цього ж бояться авіакомпанії. Багато хто побоюється пред'явлення кредитів до дострокового погашення.

Читайте такожБанкрутство російських компаній неминуче - Credit SuisseНезважаючи на те, що прогнозувати розвиток ситуації ніхто не береться навіть в перспективі декількох днів, багато компаній вже починають переглядати бюджети та інвестпрограми. Але деякі учасники ринку, наприклад продавці і виробники автомобілів, все ще сподіваються на допомогу держави.

Енергетики чекають традиційного серйозного погіршення платіжної дисципліни. Це, в свою чергу, призведе до необхідності збільшення обсягів кредитування для гарантування постачальників, що важко в нових умовах.

Читайте такожЕксперт: Криза в Росії - шанс для України На цьому тлі в учасників ринку виникають нестандартні пропозиції. Наприклад, серед досить відомих заходів щодо валютного та банківського регулювання називають необхідним створення Центробанком системи спеціалізованих держбанків, що кредитують ключові галузі економіки, капітал кожного з яких повинен бути не менше 250 млрд руб., і забезпечення через них надання довгих субординованих цільових кредитів.