ДФС похвалилася: надходження митних платежів зросли на 26 мільярдів

Обсяги оподаткованого імпорту товарів за вказаний період виросли на 5%.

Надходження митних платежів до державного бюджету за січень-липень 2018 року становили 195,3 млрд грн, що на 15%, або на 25,9 млрд грн, перевищує показник за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України, обсяги оподаткованого імпорту товарів за вказаний період зросли на 5%, за митною вартістю - на 16%, митні платежі з імпорту - на 15%.

Основними бюджетоформуючими товарами стали нафта або нафтопродукти, гази нафтові, автомобілі легкові, вугілля кам'яне, інсектициди й фунгіциди, телефонні апарати, добрива мінеральні, трактори.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 20 червня затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово перебувати на митних пунктах для виявлення порушень.

За оцінками уряду, ефективна боротьба з контрабандою дозволить залучити до бюджету близько 100 млрд грн.