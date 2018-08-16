Криза в Туреччині: Катар пообіцяв Ердогану $15 мільярдів інвестицій

10 серпня президент США Дональд Трамп заявив про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній вдвічі - до 50%. Через це обвалився курс турецької ліри, яка подешевшала на 14%, а з початку року втратила більше ніж 40%.

Катар заявив про намір у найкоротші терміни безпосередньо інвестувати в економіку Туреччини $15 млрд. Про це сказав емір Катару шейх Тамім бін Хамад аль-Тані на зустрічі з президентом Туреччини Реджеп Таїпом Ердоганом.

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Як передає прес-служба адміністрації голови турецької держави, сторони обговорили двосторонні зв'язки та ситуацію в регіоні, повідомляє агентство Anadolu.

«Катар вкладе в економіку Туреччини прямі інвестиції на $15 млрд. Економіка Туреччини має здоровий фундамент і Туреччина вийде з цього процесу ще сильнішою», - написав прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня США оголосили про санкції проти міністрів юстиції та внутрішніх справ Туреччини через взяття під варту співробітників американської дипмісії, у тому числі пастора Ендрю Брансона. Під арештом він знаходиться ще з жовтня 2016 року, його звинувачують у підтримці руху ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена і підозрюють у шпигунстві і спробі повалення влади.

10 серпня президент США Дональд Трамп заявив про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній вдвічі - до 50%. Через це обвалився курс турецької ліри, яка подешевшала на 14%, а з початку року втратила більше ніж 40%.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара почне бойкот американської електронної продукції. Він звинуватив США в намірі дестабілізувати Туреччину і пообіцяв шукати нових міжнародних союзників і торгових партнерів.

15 серпня Туреччина підвищила мита на ряд товарів, що імпортуються зі США.