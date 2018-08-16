Гривня продовжує дешевшати - 27,69 за долар

Поточні котирування на 10 копійок нижчі за рівень відкриття торгів.

У четвер, 16 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 27,66/27,69 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 10 копійок нижчі за рівень відкриття торгів.

Котирування гривні до євро на рівні 31,48/31,51 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становить 27,6377 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 15 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,49/27,52 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,07/31,11 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,40/0,41 грн/рубль.