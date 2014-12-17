Fitch підвищило рейтинг ПриватБанку

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило з рівня "ССС" до "ВВ-" рейтинг облігацій класу "B" емітента Ukraine Mortgage Loan Finance No. 1 plc., випущених у рамках операцій ПриватБанку з сек'юритизації іпотечних кредитів. Прогноз рейтингу "стабільний".

Як наголошується в повідомленні Fitch, рейтинг за облігаціями ПриватБанку встановлено на чотири щаблі вище суверенного рейтингу України, що пов'язано з формуванням банком резервного фонду, який перевищує решту зобов'язань за облігаціями.

Ukraine Mortgage Loan Finance №1 Plc - спеціальна юридична особа, створена в рамках угоди, яка є сек'юритизацією доларових іпотечних кредитів, при цьому продавцем іпотечного портфеля виступає ПриватБанк.