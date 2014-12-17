У Раді хочуть підняти акцизи на алкоголь і сигарети до мінімального рівня ЄС

Народні депутати Ганна Гопко, Тетяна Острикова, Віктор Кривенко (всі - «Об'єднання «Самопоміч») і Олег Мусій («Блок Петра Порошенко») пропонують Верховній Раді підвищити акцизні ставки на міцні алкогольні напої, кріплені вина, пиво і сигарети до рівня мінімальних ставок в Європейському Союзі.

Відповідна пропозиція закріплена законопроектом №1474 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби, алкогольні напої та пиво) в рамках процесу євроінтеграції України», зареєстрованим 16 грудня.

Текст законопроекту ще не опублікований на сайті парламенту, проте на своїй сторінці в Facebook депутат Гопко повідомила, що в цілому запропоновані зміни передбачають підвищення акцизу на пиво і міцні алкогольні напої на 45-48%.

«Законопроектом пропонується, щоб розмір акцизу на пиво прямо залежав від вмісту алкоголю, але в середньому новий акциз збільшує ціну 0,5 л пляшки пива тільки на 35 копійок. Ціна пляшки горілки 0,5 л зросте на 8 гривень, або на 20%. Але таке невелике зростання ціни збільшить надходження в бюджет не менше ніж на 2 мільярди гривень, навіть за умови скорочення реалізації алкогольних напоїв», - написала парламентарій.

При цьому акциз на слабоалкогольні напої, враховуючи їхню небезпеку для здоров'я молоді, пропонується збільшити на 100%, що повинно призвести до скорочення їх споживання, але збільшення надходжень до бюджету на 400 млн грн.

Крім того, депутати, за словами Гопко, пропонують збільшити специфічні ставки акцизу на сигарети без фільтра майже на 100%, на сигарети з фільтром - на 30%, а також збільшити адвалорну ставку на 20%.

«В цілому це призведе до зростання цін на всі види сигарет на 2,5-3 гривні, але надходження до бюджету від тютюнових акцизів в 2015 році становитимуть приблизно 24 млрд гривень, що на 6 млрд більше, ніж в 2014 році, навіть за умови скорочення реалізації сигарет в 2015 році на 16%», - написала депутат.

Крім того, та ж група депутатів пропонує підвищити в 5 разів плату за ліцензію на право гуртової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Така пропозиції міститься в зареєстрованому ними законопроекті №1488 від 16 грудня. За словами Гопко, цим законопроектом парламентарії пропонують альтернативу ініціативи Мінфіну про введення нового додаткового акцизу на роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном, який, по ідеї міністерства, мають визначати місцеві ради.

«Замість цього для підтримки місцевих бюджетів пропонується підвищити розмір плати за ліцензію на гуртову та роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном, тому що така плата повністю спрямовується в місцеві бюджети», - написала депутат в Facebook.

За рахунок збільшення вартості ліцензії депутати розраховують забезпечити надходження до державного бюджету 2,8 млрд грн у рік.

Читайте такожУ 2015 році акцизи на алкоголь і тютюн підвищувати не будутьЯк повідомляв УНІАН, з 1 липня акциз на спирт і міцні спиртні напої в Україні було підвищено на 25%, до 70,53 грн/л 100%-го спирту, на пиво - на 42,5%, до 1,24 грн/л.

У вересні Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді протягом двох років підвищити ставки акцизу на сигарети і зрівняти ставки акцизного податку на сигарети з фільтром і без. Зокрема, акциз на сигарети без фільтра пропонувалося підвищити до 227,33 грн/тис. шт зі 101,7 грн/тис. шт. Ставка мінімального зобов'язання зі сплати акцизу на сигарети з фільтром і без за пропозицією уряду повинна була скласти 304,11 грн/тис. шт.

Крім того, Кабмін запропонував ввести акцизний податок з реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів і палива через роздрібні мережі. Розмір такого акцизу будуть визначати місцеві органи влади, однак він не повинен перевищувати 5% від обсягу реалізації.