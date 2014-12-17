Західні банки почали згортати рублеві операції

Світові банки через обвал рубля почали згортати операції, пов'язані з рублевими інструментами або з російськими контрагентами, передає ПРАЙМ з посиланням на The Wall Street Journal.

Читайте такожПутіну для порятунку рубля потрібно змінити політику щодо України - радник ОбамиОбмеження у проведенні рублевих операцій великі західні фінансові установи стали вводити на цьому тижні. Ці кроки вони роблять для того, щоб захистити себе від подальших коливань у валюті.

Такі банки, як Goldman Sachs відхиляють заявки клієнтів на здійснення деяких номінованих в рублях операцій довгострокового РЕПО, при цьому операції по короткостроковому РЕПО, з терміном менше одного року, як і раніше проводяться, повідомили джерела.

Про те, що операції з обміну рубля на долар зупинені, заявив і форекс брокер FXCM. За його словами, "більшість західних банків припинило котирувати пару USD/RUB".

Інші банки, такі як Bank of America, Citigroup, продовжують вести операції з рублями і російськими структурами в звичайному режимі.

Читайте такожЕксперт: Криза в Росії - шанс для України Курс рубля в ході торгів у вівторок, 16 грудня, незважаючи на екстрене нічне підвищення ключової ставки Центробанком з 10,5 до 17%, падав до історичних мінімумів - 80,1 рубля за долар і 100,74 рубля за євро - понад 11 рублів до попереднього закриття. Учасники торгів характеризували настрої на ринку як панічні.

На відкритті торгів у середу, 17 грудня, рубль почав зміцнюватися до долара і євро. Станом на 10:30 мск євро опустився на 1,65 рубля в порівнянні з рівнем закриття вчорашніх торгів - до 83,5 рубля, долар подешевшав на 1 рубль - до 66,5 рубля.