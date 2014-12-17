У Раді можуть запропонувати звільнити голову Нацбанку Гонтареву

Парламентський комітет комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності може запропонувати Верховній Раді і президенту звільнити голову Національного банку України Валерію Гонтареву.

Про це сказав на засіданні комітету його голова Сергій Рибалко, передає кореспондент УНІАН.

«Хочу зачитати постанову про невідкладну доповідь голови Нацбанку Гонтаревої про стан грошово-кредитного ринку України. Пункт перший постанови - негайно викликати Гонтареву Валерію до парламенту для доповіді про стан грошово-кредитного ринку України. Пункт другий, після обговорення цієї доповіді, - висловити голові Національного банку недовіру і звернутися до президента України Петра Порошенка з пропозицією негайно запропонувати у відставку Гонтареву Валерію», - сказав Рибалко.

Читайте такожУ Раді хочуть зробити обов'язковою доповідь голови Нацбанку при його призначенні та звільненніЗа його словами, Гонтарева не з'явилася на засідання банківського комітету Верховної Ради, замість себе делегувала директора юридичного департаменту НБУ.

Також на засіданні були присутні активісти "кредитного Майдану", які напередодні пікетували будівлю Верховної Ради.

Згідно з Конституцією України, призначення на посаду та звільнення з посади голови Національного банку здійснюється за поданням президента.

Гонтарева очолює Нацбанк з червня 2014 року.