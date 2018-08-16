В Україні тільки в одній області спостерігалося зростання цін
15:56, 16 серпня 2018Фінанси
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Інфляція в липні до попереднього місяця зафіксована тільки в Чернівецькій області. Найбільше зниження цін - в місті Київ, Полтавській та Херсонській областях.
Зростання цін в Україні сповільнилося до 8,9% / фото УНІАН
Зростання споживчих цін в Україні у липні порівняно з червнем на рівні 0,1% зафіксовано лише у Чернівецькій області.
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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, в інших областях ціни в липні до попереднього місяця знизилися, зокрема, найбільше зниження цін відбулося у місті Київ (1,5%), Полтавській (1,3%) і Херсонській (1,2 %) областях.
Держстат нагадав, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя і тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.
Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у липні 2018 року в річному вираженні – порівняно з липнем 2017 року – становила 8,9%, сповільнившись з 9,9% місяцем раніше.
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