Обама підписав бюджет США на 2015 рік з витратами в $1,1 трлн

Президент США Барак Обама у вівторок, 16 грудня, підписав закон про бюджет США та фінансування адміністрації на 2015 рік. Бюджет передбачає витрати в обсязі 1,1 трильйона доларів та розрахований на період з жовтня до вересня 2015 року, повідомляє «Німецька хвиля».

Згідно з підписаним Обамою документом, 1,014 трильйона доларів виділяється власне на бюджетні витрати, а решта суми - на особливі програми, у тому числі на боротьбу з екстремістським угрупованням джихадистів "Ісламська держава" та епідемією лихоманки Ебола у Західній Африці.

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Конгрес США схвалив даний бюджет наприкінці минулого тижня після запальних дебатів. Минулого року розбіжності між Обамою та конгресменами з бюджетних питань призвели до призупинення роботи адміністрації США та поставили країну на межу технічного дефолту, нагадує агенція AFP.