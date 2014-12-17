ПДВ-рахунки можуть запровадити з 1 січня у тестовому режимі без штрафів

Державна фіскальна служба відстоює введення закону про ПДВ-рахунки з 1 січня 2015 року, як і передбачено Податковим кодексом, але в тестовому режимі і без штрафів на період першого кварталу, повідомив голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Спочатку запустимо цей закон в тестовому режимі, щоб він попрацював квартал без штрафів, пройшов імплементацію, підприємці звикли до роботи за новими правилами», - написав Білоус.

Глава ДФС зазначив, що закон буде містити ряд змін, зокрема, в частині від'ємного значення та критеріїв повернення ПДВ. Повноцінний запуск закону голова ДФС пропонує здійснити після виправлення помилок, виявлених за час тестового функціонування.

Як повідомляв УНІАН, введення в Україні електронних ПДВ-рахунків передбачено нормами Податкового кодексу, що погоджено з ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом. Згідно з ухваленим рішенням, з 1 січня 2015 року підприємці-платники ПДВ будуть в автоматичному режимі надсилати податкові платежі на спеціальні казначейські електронні рахунки, а потім вони будуть списані до бюджету. Як стверджують у Державній фіскальній службі, це дозволить виключити будь-які махінації з ПДВ, обсяг яких, за даними ДФС, тільки в 2013 році становив близько 70 млрд грн.

Підприємці неодноразово критикували цю ініціативу і пропонували скасувати її. Вимога про скасування ПДВ-рахунків прописана в Коаліційній угоді, підписаній усіма фракціями - учасниками більшості Верховної Ради. Також у парламенті зареєстровано законопроект про скасування ПДВ-рахунків.

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у Верховній Раді заявив, що Кабінет міністрів підтримує впровадження системи електронного адміністрування ПДВ, але готовий внести зміни в закон про введення з 1 січня 2015 року спеціальних казначейських електронних ПДВ-рахунків, враховуючи критику з боку бізнесу і депутатів.