Пенсійний фонд повернув 80% грошей, позичених у Держказначейства

Всього з початку року Пенсійний фонд запозичив у державній скарбниці 50,1 млрд гривень, повернув - 40 млрд гривень.

Пенсійний фонд України повернув левову частку позик, взятих з Єдиного казначейського рахунку.

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Про це свідчать цифри, які ЕП надав міністр соціальної політики Андрій Рева.

Всього з початку року Пенсійний фонд запозичив у державній скарбниці 50,1 млрд гривень, повернув - 40 млрд гривень. Найбільше ПФ позичав у січні і червні цього року - 10,2 і 10,4 млрд гривень відповідно.

Нагадаємо, раніше голова державної казначейської служби Тетяна Слюз повідомила, що казна позичає кошти Пенсійному фонду.

1 серпня 2018 на ЄКР залишилося 1,99 млрд гривень. Це найгірший показник з лютого 2014 року, коли на рахунку було 108,1 тис гривень.

"Нуль" на ЄКР означає, що держава не може фінансувати свої витрати і розраховуватися з боргами.