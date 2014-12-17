Банк Росії з початку грудня витратив на підтримку рубля більше $10 млрд

За першу половину грудня 2014 року Банк Росії витратив під час валютних інтервенцій, спрямованих на підтримку курсу рубля, $10,302 млрд. За даними ЦБ, тільки за 15 грудня було продано $1,961 млрд, повідомляє РБК.

За жовтень 2014 року ЦБ Росії витратив під час регулярних інтервенцій, спрямованих на підтримку курсу рубля, $29,26 млрд, що, однак, не завадило курсу долара зрости з 39 до 43 руб.

На початку листопада 2014 року ЦБ продав на внутрішньому валютному ринку $1,05 млрд, після чого (10 листопада 2014 року) оголосив про повну відмову від використання валютного коридору і регулярних інтервенцій.

«Новий підхід Банку Росії до проведення операцій на внутрішньому ринку не передбачає повної відмови від валютних інтервенцій, їх проведення можливе у разі виникнення загроз для фінансової стабільності», - наголошувалося в повідомленні ЦБ.

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До кінця листопада ЦБ на валютний ринок вже не виходив. Однак 1 грудня 2014 року, після того як курс євро піднявся вище 67 руб., а курс долара майже досяг позначки в 54 руб., ЦБ продав $700 млн. Починаючи з 7 грудня, інтервенції стали регулярними, а їх розмір помітно зріс. Наприклад, 14 грудня ЦБ продав $2,383 млрд.

Абсолютний рекорд обсягу валютних інтервенцій був встановлений 3 березня 2014 року, коли ЦБ за один день продав $11,272 млрд.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 16 грудня, курси європейської та американської валют досягали 100 і 80 рублів відповідно.