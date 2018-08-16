Долар зростає: Нацбанк значно послабив курс гривні

Офіційний курс НБУ на 17 грудня: 100 USD – 2767.0533 грн; 100 EUR – 3146.1396 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 серпня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2767.0533 (16 серпня – 2744.9860)

100 EUR – 3146.1396 (16 серпня – 3107.5987)

У четвер, 16 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,75/27,78 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 19 копійок нижчі за рівень відкриття торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,64/31,67 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становить 27,6377 грн/дол.