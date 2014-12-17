НБУ вчора видав банкам рефінансування на 4,5 млрд гривень

Національний банк України 16 грудня надав банкам рефінансування на суму 4,515 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 6,212 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування 11 банкам на 1 день під 17,5% річних на 2,115 млрд грн, 2 банкам на 346 днів під 19,50% на 2,4 млрд грн.

Також регулятор продав депозитні сертифікати на 5,612 млрд грн 12 банкам на один день під 7,5% річних, на 350 млн грн 1 банку на 7 днів під 11,0% річних, на 250 млн грн 2 банкам на 14 днів під 11,5% річних.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку в порівнянні з попереднім торговим днем знизився до 8,073 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 23,1%, у т. ч. за кредитами овернайт - 22,0% річних.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 12 грудня надав банкам рефінансування на суму 2,761 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 4,353 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 9,695 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 24,8%, у т. ч. за кредитами овернайт - 23,4% річних.