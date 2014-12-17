Гривня на міжбанку знизилася до 16,50 за долар

У середу, 17 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів знизилися до 16,10/16,50 грн/дол. проти 16,00/16,25 грн/дол. на відкритті торгів.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку трохи активізувалися, але операції, як і раніше, здійснюються в невеликих обсягах.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 20,05/20,54 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2360/0,2430 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 13:30 становив 15,7898 грн/дол., до цього часу було укладено 60 угод на 17,66 млн дол.