Яценюк хоче закрити кіпрський офшор, через який виводиться близько 6 млрд гривень на рік

Про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Під час сьогоднішнього засідання ми розглядаємо кілька законопроектів. Один із них - проект закону про денонсацію Конвенції між урядом України і Республікою Кіпр. На жаль, тоді, коли у 2012 році ця конвенція підписувалась, вона сповідувала принцип захисту найбагатших верств населення, бо в цій Конвенції була передбачена нульова ставка оподаткування під час реалізації будь-якого майна. Через офшори продавалося майно, і податки не платилися ні в Україні, ні в Кіпрі, - сказав Яценюк. - Тому уряд вносить в парламент і звертається до парламенту підтримати денонсацію цієї угоди. Щойно документ буде скасований, уряд відразу ж почне переговори з Кіпром про нову угоду, яка буде відповідати стандартам ОЕСР (Організації економічного співробітництва і розвитку в Європі - УНІАН)».

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За словами прем'єр-міністра, ставки оподаткування в новій угоді повинні відповідати нормам та стандартам Євросоюзу. «За нашими оцінками, втрати (від чинної угоди - УНІАН) становлять близько 6 млрд грн на рік», - зазначив голова уряду.

Раніше УНІАН повідомляв, що понад 50 країн світу заради боротьби з офшорами домовилися про скасування банківської таємниці.