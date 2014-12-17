Україна потребує додаткових $15 млрд - президент Єврокомісії

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер вважає, що Україні будуть потрібні додаткові 15 млрд доларів допомоги.

Про це йдеться у заяві Юнкера, розповсюдженій у середу в Брюсселі напередодні саміту ЄС. „Україна потребує більше допомоги. МВФ завершив оцінку дефіциту фінансування України. Україні буде потрібно 15 млрд доларів США на додаток до того, що вже заплановано”, - зазначив Юнкер.

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За його словами, ЄС може допомогти тільки в межах бюджету. В бюджеті ЄС «існує тільки невеликий запас гнучкості для додаткового фінансування у наступному році. І якщо ми в повній мірі використаємо наш запас для України - ми не будемо мати нічого для вирішення інших потреб, які можуть виникнути протягом наступних двох років», додав він.

Президент ЄК констатував, що таким чином, „ми маємо бути в змозі задовольнити прохання України на 2 млрд євро, якщо цього не зможе зробити уряд”. „Якщо ЄС не буде в змозі зробити це, держави-члени повинні будуть внести свій вклад”, - додав він.

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Водночас Юнкер зазначив, що в ЄС побачили „амбітну коаліційну угоду і сміливий план дій уряду”. „Ми всі повинні вітати намір уряду здійснювати політичні та економічні реформи. ЄС та його держави-члени повинні продовжувати надавати сприяння і підтримку роботі уряду”, - наголосив він.

Президент Єврокомісії констатував, що ЄС надає Україні „безпрецедентну фінансову підтримку”. „Ми збираємося завершити реалізацію наших двох програм макрофінансової допомоги”, - підкреслив він.

У цьому зв’язку Юнкер нагадав, що за останні два місяці було виплачено 760 млн євро довгострокової позики після того, як влітку було виплачено 600 млн євро. „В рамках цих програм, на початку 2015 року може бути виплачено ще 250 млн євро, якщо політичні умови будуть виконані”, - повідомив президент ЄК.

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Юнкер також торкнувся питання ситуації в Україні, зазначивши, „що за минулий тиждень було менше насильства” (на сході України, окупованому підтримуваними Росією бойовиками – УНІАН). „Ми повинні продовжувати робити все, що в наших силах, щоб стабілізувати ситуацію в східній Україні, наполягаючи на тому, що всі сторони виконувати Мінські домовленості”, - зазначив Юнкер.

Президент ЄК також наголосив, що український уряд повинен забезпечити енергопостачання України.