На тіньовому валютному ринку долар продають вже й по 23 гривні

Національний банк України сьогодні, 17 грудня, з 14:00 встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 15,7789 грн/дол., що на 0,5 копійки нижче за останній історичний мінімум, встановлений НБУ вчора, 16 грудня, на рівні 15,7739 грн/дол.

Враховуючи встановлений офіційний курс, з початку року гривня знецінилася щодо долара США на 97,48% (на 7,79 грн) або в 1,97 раза.

У середу, 17 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів знизилися до 16,10/16,50 грн/дол. проти 16,00/16,25 грн/дол. на відкритті торгів. Середньозважений курс гривні станом на 13:30, за даними Національного банку, становив 15,7898 грн/дол., на цей час було укладено 60 угод на 17,66 млн дол.

Читайте такожКабмін закладає в бюджет 2015 року курс до 17 гривень - ЯценюкВодночас, за інформацією учасників ринку, окремі котирування в ході торгів на міжбанківському ринку досягали 21,50 грн/дол., на тіньовому валютному ринку - 23 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у лютому цього року перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і, в результаті, гривня з початку року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом майже в 2 рази.

З моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже в три рази - до майже 5 з 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.