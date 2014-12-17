Україна щомісяця витрачає до 3 млрд гривень на окуповані території Донбасу - Яресько

Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько повідомляє Українська правда із посиланням на її інтерв'ю EurActiv.

"Війна коштує нам, як ви самі уявляєте, в гуманітарних витратах, в інфраструктурі, близько 200 млн доларів на місяць у вигляді субсидій, оскільки ми постачаємо електроенергію, газ, воду без оплати", – сказала вона.

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За словами Яресько, незаконна анексія Криму коштувала Україні майже 5% ВВП, а війна на Донбасі – 10-15%.

Як відомо, раніше уряд припинив здійснення соцвиплат на захоплених бойовиками територіях.