Україна щомісяця витрачає до 3 млрд гривень на окуповані території Донбасу - Яресько

14:30, 17 грудня 2014
Фінанси
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Утримання захоплених регіонів Донбасу коштує Україні в більше ніж три мільярди гривень на місяць.

Фото УНИАН

Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько повідомляє Українська правда із посиланням на її інтерв'ю EurActiv.

"Війна коштує нам, як ви самі уявляєте, в гуманітарних витратах, в інфраструктурі, близько 200 млн доларів на місяць у вигляді субсидій, оскільки ми постачаємо електроенергію, газ, воду без оплати", – сказала вона.

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За словами Яресько, незаконна анексія Криму коштувала Україні майже 5% ВВП, а війна на Донбасі – 10-15%.

Як відомо, раніше уряд припинив здійснення соцвиплат на захоплених бойовиками територіях.

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