Кабмін до вівторка внесе в Раду зміни до Бюджетного та Податкового кодексів

Кабінет міністрів України має намір наступного тижня внести до парламенту пакет законопроектів щодо реформування бюджетного і податкового законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Уряд внесе до парламенту пакет бюджетного і податкового законодавства. Крайній термін внесення до парламенту такого пакету - наступний вівторок", - заявив Яценюк.

Також прем'єр-міністр звернувся до учасників Коаліційної угоди з проханням підтримати пакет реформ.

"Я сподіваюся, що буде повне розуміння всієї парламентською коаліцією своєї відповідальності за долю держави", - сказав Яценюк.

У зв'язку з цим очільник уряду зазначив, що запропонований пакет реформ отримав підтримку європейських партнерів і міжнародних фінансових донорів.

За словами прем'єр-міністра, ключовими механізмами стимуляції економіки в пакеті реформ стануть фінансове оздоровлення "Нафтогазу" через підвищення тарифів і пряме грошове дотування оплати газу для бідних верств населення, ухвалення закону про вдосконалення податкового контролю над трансферним ціноутворенням ще до нового року і боротьба з відмиванням грошей через офшори.

Читайте такожКабмін закладає в бюджет 2015 року курс до 17 гривень - Яценюк

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 11 грудня схвалила Програму діяльності Кабінету міністрів України.

Вона складається з кількох блоків і передбачає проведення найближчими місяцями цілої низки перетворень у сфері оборони та захисту державних кордонів, реформи податкової та бюджетної сфери, судову реформу, реформу управління державною власністю та проведення масштабної приватизації, соціальні зміни в частині введення єдиного принципу нарахування пенсій, оподаткування високих пенсій та монетизацію пільг.