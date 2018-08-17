Розплата за нелегальних працівників: у Закарпатській області підприємця оштрафували на 21 мільйон

Підприємець користувався послугами 186 водіїв без будь-якого оформлення трудових договорів.

Державна фіскальна служба України в Закарпатській області оштрафувала підприємця на суму майже 21 млн грн за використання праці нелегальних працівників.

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Про це повідомив в. о. голови ДФС Мирослав Продан на своїй сторінці у соцмережі Facebook

За його словами, підприємець користувався послугами 186 водіїв для міжнародних перевезень без будь-якого оформлення трудових договорів.

«Цей випадок добре показує, що працювати «в білу» сьогодні набагато вигідніше. Адже контроль за нелегальним використанням працівників буде тільки посилюватися», - підкреслив голова ДФС.

Він також нагадав, що заходи щодо виявлення нелегальних працівників здійснюються в усіх регіонах України за дорученням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України під час перевірок бізнесу щодо виконання податкового законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів з початку року виявила 4,2 тисячі найманих працівників без оформлення трудових відносин.