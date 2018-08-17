Долар все ближче до психологічної позначки в 28 гривень
11:56, 17 серпня 2018Фінанси
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Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 11:00 встановилися на рівні 27,91/27,94 грн/дол.
Долар в Україні майже пробив психологічну позначку / фото УНІАН
Національний банк України сьогодні, 17 серпня, проведе аукціон з продажу іноземної валюти об'ємом до 50 млн дол.
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Як повідомляється на сайті НБУ, заявки на участь у торгах приймаються до 11-30, а результати аукціону будуть оприлюднені на сайті регулятора.
За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 11:00 встановилися на рівні 27,91/27,94 грн/дол.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 16 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,75/27,78 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,64/31,67 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.
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