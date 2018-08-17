Долар в обмінниках перевалив за 28 гривень

Продати долари в обмінниках можна за 27,80 грн.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 17 серпня підскочила до 28,20 грн, євро - 32,10 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 27,80 грн, євро - за 31,60 грн за одну грошову одиницю.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк сьогодні, 17 серпня, проведе аукціон з продажу іноземної валюти об'ємом до 50 млн дол.

У п'ятницю, 17 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановилися на рівні 27,89/27,92 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 3 копійки нижчі за рівень відкриття торгів.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 31,81/31,83 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становить 27,9326 грн/дол.