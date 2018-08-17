Держстат підрахував, скільки українців отримують зарплату вище 10 тисяч гривень

В Україні в червні рівень зарплати вище 10 тис. грн мали лише 26,8% штатних працівників.

В Україні в червні рівень нарахованої заробітної плати понад 10 тис. грн мали всього 26,8% штатних працівників, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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У той же час, згідно з наведеними даними, порівняно з аналогічним місяцем минулого року цей показник зріс на 9,8 п.п.

Нарахування в межах мінімальної заробітної плати мали 7,4% штатних працівників (у червні 2017 року - 9%).

Частка працівників з заробітною платою від 3,723 тис. грн до 6 тис. грн становить 39,6%, більш як 6 тис. грн - 53%.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні зросла до 3723 грн з 3200 грн.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тис. грн.