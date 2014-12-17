Кабмін звільнив П'ятницького з посади заступника міністра економіки

Кабінет міністрів України звільнив Валерія П'ятницького з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі - торгового представника України, повідомив журналістам сам Пятницький.

Як передає кореспондент УНІАН, він відмовився коментувати причини звільнення, проте зазначив, що таке рішення уряду могло бути прийняте у зв'язку з оновленням складу Кабміну. "У зв'язку з новим урядом", - сказав П'ятницький.

Валерія П'ятницького було призначено заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України - торговим представником України у серпні 2014 року. У жовтні його було призначено в.о. міністра економічного розвитку України.

У грудні новим міністром економічного розвитку і торгівлі України було призначено Айвараса Адомавічуса.