Астролог розповів про долю гривні і дав українцям пораду щодо заощаджень

Людям, які хочуть мати заощадження, астролог радить переводити кошти в іноземну валюту.

У 2018 році існує небезпека істотного знецінення гривні і невеликого дефолту.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів астролог Влад Росс.

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«Існує небезпека невеликого дефолту. У роки, які закінчуються на вісімку, гривня завжди знецінювалася. Згадайте 1998-рік, коли вона з двох впала до чотирьох (курс гривні до долара на початок року становив 1,89, а на кінець року – 3,42, - УНІАН). 2008 рік – з п'яти гривень за долар впала до восьми. У 2018 році висока ймовірність того, що гривня не зупиниться на рівні тридцяти, а може впасти до сорока. Зірки чітко не говорять, яким буде курс, але, ймовірно, його буде дуже складно стримувати», – розповів астролог.

Людям, які хочуть мати заощадження, астролог радить переводити кошти в іноземну валюту.

«А ось дуже хороший підйом економіки, зокрема, для малого та середнього бізнесу, буде з 2020 – 2021 року. У гороскопі України на цілий рік увійде Юпітер», – додав він.