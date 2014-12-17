Росія не може залишатися членом світової фінансової системи - Кемерон

Росія в нинішніх умовах не може залишатися членом світової фінансової системи, вважає прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, передає РІА "Новости".

Читайте такожЗахідні банки почали згортати рублеві операції"Нинішня ситуація в країні (різке падіння курсу рубля) відбувається через комбінований вплив цін на нафту і санкцій. Це не дозволяє Росії залишатися членом світової фінансової системи. Ми будемо наполягати на посиленні тиску", - сказав Кемерон, виступаючи в парламенті в середу, 17 грудня.

Прем'єр, який займає найбільш різку позицію серед західних лідерів щодо РФ, заявив про необхідність посилення тиску на Москву і введення нових санкцій.

Читайте такожРосійський бізнес визнає, що доведений до стану "близького до істеричного"Курс рубля до бівалютного кошика у вівторок, 16 грудня, прискорив падіння після того як у понеділок впав на 10% на тлі панічних настроїв на біржі. Іноземні валюти піднімалися за день на рекордні за багато років 24-28%, перевищуючи 80 рублів за долар і 100 рублів за євро.