Долар вище 28 гривень: Нацбанк пояснив, що відбувається на валютному ринку

НБУ заявив про відсутність фундаментальних причин для знецінення гривні.

Пропозиція валюти з боку головних експортних галузей України, включаючи гірничо-металургійний і агропромисловий комплекс, залишається на досить високому рівні, що свідчить про відсутність фундаментальних причин для знецінення гривні.

Читайте такожДержстат підрахував, скільки українців отримують зарплату вище 10 тисяч гривень

Про це йдеться в коментарі Національного банку України про ситуацію на валютному ринку, де на поточному тижні посилилися коливання курсу гривні у зв'язку з подальшим перевищенням попиту на валюту над її пропозицією.

За оцінками регулятора, зростання попиту на валюту зумовлене сезонними, ситуативними і психологічними факторами. Серед цих факторів - сезонне зростання попиту на валюту з боку імпортерів енергоресурсів і споживчих товарів. Крім того, знизилася пропозиція валюти з боку населення під впливом традиційних негативних очікувань напередодні осені.

Нацбанк запевнив, що продовжує уважно стежити за розвитком ситуації на валютному ринку і готовий здійснювати валютні інтервенції в разі необхідності, щоб не допускати різких «стрибків» курсу.

«Завдання Національного банку - не утримувати курс гривні на певному рівні, а зменшити інтенсивність коливань курсу гривні й, отже, запобігти погіршенню очікувань і формуванню ризиків для зниження інфляції до мети», - йдеться в коментарі.

Також Нацбанк нагадав, що цього тижня щодня виходив на ринок із продажем валюти, і всього за тиждень продав 215 млн дол.

Питання про наміри регулятора запровадити будь-які адміністративні обмеження на валютному ринку для стабілізації ситуації в НБУ за запитом УНІАН не прокоментували.

Як повідомляв УНІАН, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 17 серпня підскочила до 28,15 грн, євро - до 32,15 грн.

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановилися на рівні 27,89/27,92 грн/дол.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становило 27,9326 грн/дол.