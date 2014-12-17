Яценюк оголосив 2016 роком економічного зростання в Україні

Україна повинна продемонструвати економічне зростання вже в 2016 році, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Зараз мова йде про стабільність країни, необхідності реформ, які вимагали, і про те, що 2016 рік має стати роком економічного зростання. У 2015 році треба показати, що ми готові до жорстких і радикальних заходів, які почалися кілька місяців тому», - сказав Яценюк.

Також прем'єр-міністр заявив, що стабілізація економічної ситуації в Україні в 2015 році буде досягнута завдяки проведенню реформ і за рахунок отримання фінансової допомоги від міжнародних фінансових організацій та інституційних інвесторів.

За словами глави уряду, більшість з цих реформ буде закладено в пакет змін в бюджетне і податкове законодавство, яке Кабмін має намір запропонувати на розгляд парламенту наступного тижня.

«Стабілізація ситуації в 2015 році буде пов'язана з проведенням жорстких реформ і безпосередньо отриманням фінансової допомоги, яку треба буде повернути, від наших партнерів. Нагадаю, що ми цього року отримали 9 млрд дол., а повернули 14 млрд дол. Все це зробили за рахунок детінізації економіки, за рахунок збільшення збору податків на 5%, але вічно тиснути податковими важелями неможливо», - сказав Яценюк.

Прем'єр звернув увагу, що ключовими перетвореннями повинні стати реформи в податковій та бюджетній сфері.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр, говорячи про можливий обсяг фінансової допомоги, зазначав, що остаточне рішення про це буде прийнято у Вашингтоні, Брюсселі та інших столицях "Великої сімки". За словами прем'єра, жодна країна самостійно не витягне той обсяг допомоги, який потрібний Україні. При цьому, підкреслив Яценюк, буде правильно послатися на оцінку МВФ, оприлюднену у газеті Financial Тimes, згідно з якою Україні буде потрібно у 2015 році до 15 млрд дол.

При цьому Яценюк підкреслив, що в будь-якому разі кошти потрібно буде повернути.

У квітні Євросоюз задекларував готовність збільшити розмір допомоги для України з раніше затверджених 610 млн євро на 1 млрд євро - до 1,6 млрд євро. У цілому пакет допомоги Україні від ЄС передбачав 11 млрд євро: 1,6 млрд - кредити, 1,4 млрд - гранти, 5 млрд євро - від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро - від Європейського інвестиційного банку. Водночас, за повідомленнями низки ЗМІ, Україна попросила у ЄС додатковий транш фінансової допомоги обсягом близько 2 млрд євро. Можливість виділення таких коштів і механізм їх виділення є предметом переговорів України і урядів країн Євросоюзу.

Також у квітні Україна узгодила програми кредитування з МВФ та Світовим банком загальним обсягом 17 млрд дол. і 3,5 млрд дол. відповідно.