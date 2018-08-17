Нацбанк поки що не планує вводити обмеження на валютному ринку

Регулятор запевнив, що має широкий спектр інструментів впливу на стан валютного ринку.

Введення адміністративних обмежень на валютному ринку поки що не є адекватною реакцією на поточні тенденції, вважають у Національному банку України.

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Як зазначається в коментарі прес-служби регулятора за запитом УНІАН, в даний час вагомих фундаментальних причин для знецінення гривні немає, оскільки ціни на товари українського експорту залишаються досить високими, а експортні надходження і надалі перевищують торішній рівень.

«У таких умовах Національний банк вважає, що введення адміністративних обмежень на валютному ринку поки що не є адекватною реакцією на поточні тенденції на валютному ринку», - наголошується в коментарі.

Регулятор запевнив, що, крім адміністративних обмежень, має широкий спектр інструментів прямого і опосередкованого впливу на стан валютного ринку, включаючи валютні інтервенції, регулювання ліквідності банківської системи, облікову ставку.

«В умовах проходження України до ліберальної моделі валютного регулювання адміністративні обмеження, які є болючими для ринку, розглядаються лише як інструмент на крайній випадок і можуть застосовуватися тільки в умовах значних дисбалансів на валютному ринку, викликаних фундаментальними факторами», - йдеться в коментарі.

В НБУ наголосили, що ситуація, яка спостерігається на валютному ринку останнім часом, обумовлена зростанням попиту на валюту через сезонні, ситуативні і психологічні фактори.

Як повідомляв УНІАН, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 17 серпня підскочила до 28,15 грн, євро - до 32,15 грн.

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановилися на рівні 27,89/27,92 грн/дол.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становило 27,9326 грн/дол.