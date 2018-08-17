НБУ витратив на "порятунок" гривні півмільярда доларів

З початку року показник купівлі валюти поки перевищує її продаж.

Національний банк України за останні три тижні - з 30 липня по 17 серпня – під час інтервенцій для згладжування надмірних коливань на міжбанківському валютному ринку продав 526,6 млн дол.

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Згідно з даними на сайті НБУ, минулого і позаминулого тижня - з 30 липня по 10 серпня - регулятор продав на ринку 311,6 млн дол.

При цьому, як випливає з коментаря НБУ про ситуацію на валютному ринку, цього тижня - з 13 по 17 серпня - регулятор продав 215 млн дол.

З огляду на ці дані, з початку року показник купівлі валюти поки що перевищує її продаж на 702,1 млн дол.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 серпня 2018 року становили 17,749 млрд дол., що на 5,6% нижче від показника на початок року.

Національний банк у 2017 році купив на міжбанківському валютному ринку на 1,3 млрд дол. більше, ніж продав.