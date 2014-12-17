У Таджикистані курс нацвалюти до рубля менш ніж за добу зріс на третину

Курс національної валюти Таджикистану до російського рубля менш ніж за добу підвищився більш ніж на третину, передає ТАСС.

Вартість російського рубля у великих обмінних пунктах Душанбе впала зі 100 до 65 сомоні за 1 тисячу руб. Факт зниження курсу підтвердили в Національному банку країни, утримавшись від подальших коментарів.

Читайте такожБукмекери Британії почали приймати ставки на падіння режиму Путіна протягом рокуОдночасно курс сомоні до американського долара падає: в обмінних пунктах один долар США коштує від 5,62 до 5,7 сомоні порівняно з 5,3 сомоні в кінці минулого тижня.

Читайте такожЗахідні банки почали згортати рублеві операціїНа ранок 17 грудня офіційний курс Нацбанку був встановлений на рівні 52 сомані за 1000 рублів (- 2,9% до курсу на середину листопада). Не виключено, що тенденція до зниження курсу рубля буде і далі продовжуватися, з урахуванням загальної ситуації навколо рубля в самій Росії, наголосили в Нацбанку Таджикистану.