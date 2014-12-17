Від початку тижня 20 найбагатших росіян стали біднішими на $10 млрд через падіння рубля

20 найбагатших російських мільярдерів від початку поточного тижня - кризового для фінансового ринку Росії - втратили близько $10 млрд, свідчать дані Bloomberg Billionaires Index, що оцінює динаміку найбільших особистих статків, передає ТАСС.

Від початку 2014 року сумарні втрати 20 найбагатших підприємців Росії досягли $64 млрд, зараз вони контролюють активи на $174 млрд.

За підрахунками Bloomberg, ринкові активи співвласників "Новатек" Геннадія Тимченка та Леоніда Міхельсона втратили в ціні від початку року $7,8 млрд та $8,7 млрд, відповідно.

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Статки засновника USM Holdings Алішера Усманова знизилася на $6,8 млрд, він поступився першим місцем у рейтингу російських мільярдерів від Bloomberg співвласнику "Ренови" Віктору Вексельбергу, що втратив $1,2 млрд (його статки становлять $13,6 млрд, що на $239 млн більше, ніж в Усманова).

Основний власник Новолипецького металургійного комбінату Володимир Лісін втратив за рік $7,5 млрд. Співвласник АФК "Система" Володимир Євтушенков на тлі розслідування справи про незаконну приватизацію башкирського ПЕК втратив близько 90% статків - $9 млрд. Втрати співвласника СМП-банку Аркадія Ротенберга Bloomberg оцінює у $2,3 млрд.

Збільшити статки серед топ-20 російських мільярдерів у 2014 році вдалося лише співвласнику UC Rusal Олегу Дерипасці, акції орієнтованого на експорт алюмінієвого концерну за рік зросли на 100%. Його статки збільшилися на $855,5 млн.

Bloomberg Billionaires Index оцінює особисті статки підприємців за ринковими котируваннями належних їм активів і макроекономічної кон'юнктури.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 16 грудня, у Росії курси європейської та американської валют досягали 100 і 80 рублів відповідно. Перший заступник голови ЦБ РФ Сергій Швецов назвав ситуацію, що склалася у валютно-фінансовій сфері «критичною».