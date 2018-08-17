Валюта дорожчає: долар в курсах Нацбанку наблизився до психологічної позначки

Офіційний курс НБУ на 20 серпня: 100 USD – 2789.8554 грн; 100 EUR – 3177.9243 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2789.8554 (17 серпня – 2767.0533)

100 EUR – 3177.9243 (17 серпня – 3146.1396)

У п'ятницю, 17 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,75/27,78 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 10 копійок вищі за рівень відкриття торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,65/31,68 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становило 27,9326 грн/дол.