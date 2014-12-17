У Раді передумали поспішати зі звільненням голови Нацбанку Гонтаревої

«Хочу зачитати постанову про невідкладну доповідь голови Національного банку Гонтаревої В.О. про стан грошово-кредитного ринку України. Пункт перший постанови: невідкладно заслухати голову Національного банку Гонтареву щодо стану грошово-кредитного ринку України. Пункт другий: за результатами обговорення цієї доповіді визнати роботу голови Національного банку незадовільною і звернутися до президента України Петра Порошенка з пропозицією негайно винести на розгляд Верховної Ради клопотання про звільнення Гонтаревої із займаної посади. Проект постанови є, сьогодні я його зареєструю», - сказав Рибалка.

Він звернув увагу присутніх на те, що Гонтарева не з'явилася на засідання банківського комітету Верховної Ради, незважаючи на запрошення депутатів, делегувавши замість себе керівника юридичного департаменту НБУ.

Також на засіданні були присутні активісти «кредитного Майдану», які напередодні пікетували будівлю Верховної Ради з вимогою вжити невідкладних заходів для реструктуризації валютних кредитів у зв'язку зі зростаючими витратами на їх погашення у результаті девальвації.

Після виступу голови комітету і заслуховування представників «кредитного Майдану» Рибалка оголосив перерву, після якої засідання продовжилося, але вже без громадських активістів.

Під час обговорення проекту постанови комітет ухвалив рішення виключити пункт про звільнення голови НБУ, пояснюючи своє рішення тим, що до заслуховування доповіді Гонтаревої пропонувати її відставку нелогічно.

«По-перше, вона була відсутня. По-друге, як сказав голова комітету, комітет рекомендує Верховній Раді заслухати Гонтареву, а він особисто, як депутат і голова комітету, ініціює це заслуховування в стінах Верховної Ради, тому що вона була відсутня», - пояснив один з членів комітету, народний депутат Степан Кубів після засідання.

«Є рішення про те, щоб просто заслухати її на засіданні Верховної Ради», - повідомив ще один з членів комітету, народний депутат Павло Різаненко.

Читайте такожНа тіньовому валютному ринку долар продають вже й по 23 гривніЯк повідомлялося, голова Нацбанку Валерія Гонтарева неодноразово підкреслювала готовність доповісти у Верховній Раді про стан справ на грошово-кредитному ринку і в банківському секторі країни, якщо отримає офіційне запрошення до парламенту.

За інформацією у низці ЗМІ, депутати ініціювали питання про необхідність викликати голову НБУ Валерію Гонтареву до Верховної Ради для звіту про стан банківської системи, однак відповідний проект постанови в парламенті зареєстрований не був.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати України пропонують Верховній Раді змінити порядок призначення і звільнення голови Національного банку України, передбачивши в регламенті роботи парламенту доповідь кандидата із зазначенням чітких напрямків майбутньої діяльності і доповідь про результати роботи на даній посаді у разі звільнення. Про це йдеться в зареєстрованому 11 грудня законопроекті №1399 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо порядку призначення та звільнення з посади голови Національного банку України).

Інформація про звільнення голови НБУ періодично з'являється в ЗМІ, що, на думку регулятора, пов'язано з бажанням окремих політичних сил чи особистостей розхитати ситуацію в Україні. Гонтарева неодноразово спростовувала інформацію про намір піти у відставку.

Верховна Рада України підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Нацбанку і призначення на цю посаду Валерії Гонтаревої 19 червня.

Голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента терміном на сім років.