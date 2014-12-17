В анексованому Криму деякі російські банки як "іноземну валюту" продають лише гривню

Як з'ясувалося, в одному з відділень РНКБ у Сімферополі можна придбати долари за курсом 79 рублів за одиницю. Тут також можна купити гривню: за одну одиницю доведеться заплатити 4,71 руб, повідомляє Крим.Реалії.

В одному із сімферопольських відділень«Крайінвестбанку» долар продають за 95 рублів, євро – 110.

У сімферопольському відділенні «Фіабанку» американську валюту можна купити по 82 рублі за долар.

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Водночас у відділенні «Генбанку» повідомили, що доларів і євро у середу, 17 грудня, в наявності немає. З "іноземної валюти" залишилася лише гривня. Її продають за 3,98 руб.

Від понеділка, 15 грудня, у Росії почалося різке зростання курсу долара і євро щодо рубля. В обмінних пунктах анексованого Сімферополя спостерігається ажіотаж.

У середу, 17 грудня, Центробанк Росії встановив наступні курси: долар – 61,15 рубля, євро – 76,15 рубля.