У Росії через падіння рубля зупинилися продажі путівок - Російський союз туріндустрії

Про це повідомила прес-секретар Російського союзу туріндустрії (РСТ) Ірина Тюріна, передає ТАСС.

Вона зазначила, що "туристи зараз перебувають в шоці - стрибок валюти, який стався 16 грудня, практично паралізував мандрівників, продажі в компаніях за останні два дні просто зупинилися". "Продажі можуть не відновитися, хоча цього року попит на турпутівки і так мінімум на 50% нижче торішнього", - наголосила прес-секретар РСТ. За її словами, на тлі таких валютних стрибків туроператорам було непросто визначитися із внутрішнім курсом компанії: одні банки обмінювали його кілька разів протягом дня, інші настільки завищували офіційний курс, що турфірмам було невигідно конвертувати рублі клієнтів у валюту.

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Причому, за словами Тюріної, "відмов від турів, які вже оплачені і заброньовані, поки що дуже небагато". Це підтвердила виконавчий директор Асоціації туроператорів Росії (АТОР) Майя Ломідзе. "Лише одиниці туристів, які внесли передплату за путівки, анулюють їх", - сказала вона.

Ломідзе також зазначила, що "туристичний ринок РФ завмер в очікуванні подальших змін курсу валют". "Різкий стрибок курсу долара і євро, який стався напередодні, зупинив продажі в компаніях, туристи чекають, як буде розвиватися ситуація", - додала вона. За словами представника АТОР, попит на турпоїздки за кордон у майбутні новорічні свята знизився в цілому на 30-35%.

Раніше в АТОР відзначали збільшення попиту на внутрішні напрямки, яке відбулося на тлі різкого стрибка цін на новорічні європейські тури. За даними асоціації, середній приріст продажу путівок на деякі напрямки в Росії становив 25-30% порівняно з 1 грудня минулого року.

Нагадаємо, вчора курс євро в Росії пробив психологічну позначку в 100 рублів, але потім відскочив від історичного максимуму, опустившись до 90 рублів.