До закриття торгів на міжбанку гривня знизилася до 16,55 за долар
У середу, 17 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися до 16,15/16,55 грн/дол. проти 16,00/16,25 грн/дол. на відкритті торгів.
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку активізувалися, але попит традиційно перевищував пропозицію.
За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 20,15/20,61 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2456/0,2536 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,6809 грн/дол., до цього часу було укладено 216 угод на 177,79 млн дол.
Нагадаємо, у вівторок, 16 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися до 16,00/16,25 грн/дол. проти 15,84/16,14 грн/дол. на відкритті торгів.