Частина російських банків перестала видавати іпотеки

За їх даними, припинили укладати нові іпотечні договори СМП банк, Транскапиталбанк, ТатФондБанк, Зв'язок-банк, Промсвязьбанк, "Абсолют", МТС-банк, "Інтеркоммерц" і "Глобекс", повідомляє ТАСС.

Читайте такожІзраїльтяни заборгували банкам рекордні $114 млрд

Не видають нові кредити СМП банк, Транскапиталбанк, "Глобекс" і ТатФондБанк, ТАСС повідомили в агентстві нерухомості "Міель" за підсумками викликів своїх партнерів у банківському секторі. Видачу іпотечних кредитів призупинили Зв'язок-банк, Промсвязьбанк, "Интеркомерц", "Абсолют", "МТС - банк" і "Глобекс", - розповіли в агентстві нерухомості Est-a-Tet.

З цього переліку призупинення розгляду нових заявок підтвердили дві кредитні організації - СМП і МТС банк.