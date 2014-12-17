Аналітики заговорили про глибоку рецесію Росії у 2015 році

Падіння капітальних інвестицій і виробництва промислового сектору, спад споживання продовольчих товарів у листопаді і розгортання девальвації рубля разом з інфляцією свідчать про стагнацію в російській економіці, яка може перейти у глибоку рецесію у 2015 році, пише Reuters.

Російська промисловість скоротила обсяги виробництва у листопаді і показала найгірший результат від червня 2013 року: обсяг промвиробництва знизився на 0,4 відсотка у річному вираженні, в основному за рахунок оброблювальних виробництв.

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У вересні та жовтні промисловий сектор РФ демонстрував істотне зростання на тлі активної держпідтримки.

Уповільнення або глибше падіння випуску відзначається у машинах, обладнанні, газових турбінах, великих категоріях в автомобільній галузі. У фундаментальних галузях - стагнація або погіршення ситуації.

Сфера послуг і роздрібна торгівля два останні роки підтримували на плаву російську економіку, не даючи їй скотитися у стагнацію, але вже минулого року позитивний тренд почав поступово знижуватися, перейшовши до явного погіршення у другій половині поточного року, і до кінця року ситуація радикально змінилася.

Зростання реальних грошових доходів населення у листопаді змінилося падінням.

За даними Росстату, реальні грошові доходи населення минулого місяця впали до відповідного періоду попереднього року на 4,7 відсотка.

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"Інфляція поступово розганяється, долар і євро оновлюють історичні максимуми практично у щоденному режимі, тиск взаємних міжнародних санкцій посилюється. Усе це створює атмосферу невпевненості у майбутньому і змушує домашні господарства стандартно реагувати на наближення можливої соціальної та економічної кризи, змінюючи модель поведінки від споживання до заощадження", - сказав Георгій Остапкович, голова Центру кон'юнктурних досліджень Інституту статистичних досліджень та економіки знань НДУ ВШЕ.

Причому населення залишає за собою право на фоні щоденного здешевлення рубля і зростання цін придбати в кінці року потрібні і непотрібні товари та послуги, виходячи з принципу "бери зараз, потім буде дорожче".

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Після останнього екстреного підвищення ставок ЦБР економічні відомства обіцяють переглянути свої прогнози, які різко застаріли, оскільки у ЦБР очікувалося зростання економіки наступного року близько нуля, а в Мінекономіки - спад на 0,8 відсотка.

"Наше дослідження показує, що хоча економіка продовжувала стагнувати, ще не було ніяких ознак колапсу в економіці", - написали експерти Capital Economics.

Однак листопадова статистика передує валютній кризі, що розгортається в останні кілька тижнів грудня, а також аварійному підвищенню процентних ставок Центробанком у ніч на вівторок.

"Іншими словами, усе, безсумнівно, буде значно гірше від грудня, але це ще треба побачити у статистичних даних. Справа в тому, що глибока рецесія тепер виглядає майже неминучою для Росії у 2015 році", - зазначив Capital Economics.

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Райффайзенбанк до посилення падіння ціни на нафту (до $60 за барель) очікував скорочення ВВП у 2015 році на 1,5 відсотка, зараз прогноз стоїть на перегляд і можливий сценарій - спад близько 4 відсотків.

У політиці ЦБР у 2015 році як і раніше залишиться курс на уповільнення інфляції та забезпечення фінансової стабільності, кажуть економісти.

Влада Росії намітила узгоджені дії для стабілізації курсу, спрямовані на збільшення видачі валютної ліквідності банкам та їх докапіталізацію, уряд звелів експортерам продавати валютну виручку ритмічно і стабільно, щоб уникнути різких коливань курсу.

Мінфін РФ оголосив про початок продажу валютних залишків федерального бюджету на $7 мільярдів, а ЦБР проголосив цілу низку заходів, спрямованих на підтримку фінансового сектора.

"Росія не потребує припливу капіталу, а повинна уповільнити відтік та уникнути внутрішньої доларизації. Це рідкісний випадок для країни в таких умовах (профіциту платіжного балансу) зіткнутися з валютною кризою. Ось чому вибіркові і добре опрацьовані механізми контролю за капіталом можуть мати сенс. Запровадження контролю над рухом капіталу не обов'язково погано саме по собі. Вибірковий контроль капіталу може допомогти привести економіку назад до рублевих операцій, запобігаючи доларизації", - написали аналітики Barclays.

Раніше УНІАН повідомляв, що російське Мінекономрозвитку не виключає входження економіки РФ у рецесію вже за підсумками першого кварталу 2015 року.