Курс російського рубля зростає після вчорашнього обвалу

Під час торгів курс долара кілька разів короткостроково опускався нижче позначки 60 рублів, показавши мінімум на рівні 59,55 рубля повідомляє ТАСС.

Від початку року долар і євро зросли до рубля більше ніж у 2 рази. На початку 2014 року курс долара становив 32,8 рубля, курс євро 45,3 рубля.

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