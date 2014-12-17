Курс російського рубля зростає після вчорашнього обвалу
20:38, 17 грудня 2014Фінанси
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До 20:00 долар впав на 7,25 рубля до попереднього закриття і склав 60,25 рубля, євро втрачає 10,55 рубля і коштує 74,6 рубля.
До 20:00 долар коштував 60,25 рубля, євро - 74,6 рубля / Фото УНІАН
Під час торгів курс долара кілька разів короткостроково опускався нижче позначки 60 рублів, показавши мінімум на рівні 59,55 рубля повідомляє ТАСС.
Від початку року долар і євро зросли до рубля більше ніж у 2 рази. На початку 2014 року курс долара становив 32,8 рубля, курс євро 45,3 рубля.
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