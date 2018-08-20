Суд визнав недійсною передачу кредитів «Імексбанку» напередодні банкрутства

Після трирічного розгляду суд визнав банк єдиним законним кредитором.

Господарський суд Одеської області визнав недійсною передачу компанії «Дасті» кредитів від ліквідованого в даний час «Імексбанку» на 307,9 млн грн напередодні банкрутства фінустанови.

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Як повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, суд визнав банк єдиним законним кредитором щодо 23,131 тис. високоліквідних кредитів фізичних осіб, переданих компанії перед введенням в банк тимчасової адміністрації, після судового розгляду, що тривав майже три з половиною роки.

Фонд зазначив, що остаточне відновлення прав «Імексбанку» як кредитора за даними договорами стане важливим кроком для кредиторів банку, на задоволення вимог яких будуть спрямовані виручені кошти.

Довідка УНІАН. «Імексбанк» (м. Одеса) працює на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків. Банк належав депутату Верховної Ради Леоніду Климову (група «Відродження»), який входить до парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності. Національний банк України визнав «Імексбанк» неплатоспроможним у січні 2015 року.