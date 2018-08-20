Гривня почала тиждень зі зміцнення

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 27,66/27,69 грн/дол.

У понеділок, 20 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 27,66/27,69 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 9 копійок вищі за рівень відкриття торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,55/31,59 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становило 27,7103 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 17 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,75/27,78 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,65/31,68 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.