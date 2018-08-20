Adidas, Nike, Apple: фіскали розповіли, скільки підроблених товарів вилучили на митниці

Українські митниці за січень-липень 4,2 тисячі разів призупиняли оформлення контрафактної продукції

Українські митниці за січень-липень 2018 року призупиняли митне оформлення товарів майже в 4,2 тисячі випадків за підозрою в порушенні прав інтелектуальної власності.

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Як повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України, серед таких випадків спроба ввезення з Китаю 4,4 тисячі пар кросівок з позначеннями, схожими на знаки Adidas, Nike, Puma. Загальна сума конфіскованого товару перевищила 1 млн грн, а штраф за рішенням суду становив 17 тис. грн.

Крім того, встановлено спробу ввезення 417 навушників з Китаю, на яких неправомірно використовувалося зображення і логотип Apple. За рішенням суду товар на загальну суму 104,2 тис. грн був конфіскований, а на порушника накладено штраф в розмірі 17 тис. грн.

Також повідомляється, що в цілому за вказаний період порушено 7 справ про порушення митних правил за фактами ввезення і вивезення товарів, включених до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності, на загальну суму майже 1,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, надходження митних платежів до державного бюджету за січень-липень 2018 року становило 195,3 млрд грн, що на 15%, або на 25,9 млрд грн, перевищує показник за аналогічний період попереднього року.